È scomparso Matteo Formenti bagnino della piscina di Castrezzato | Vi prego condividete la foto

La scomparsa di Matteo Formenti, 37enne bagnino di Castrezzato, ha sconvolto la comunità di Chiari e non solo. Uomo rispettato e amato, è sparito nel nulla senza lasciare tracce né notizie. La sua famiglia e amici sono in allarme: ogni dettaglio può essere fondamentale per ritrovarlo. Vi preghiamo di condividere questa foto e di aiutarci a diffondere l’appello, affinché Matteo possa tornare presto a casa.

CHIARI – Uno degli assistenti bagnanti della piscina di Castrezzato non fornisce notizie di sé da diversi giorni e sembra essere scomparso nel nulla. Si chiama Matteo Formenti, ha 37 anni e vive in a Chiari, nella zona di via Silvio Pellico. L’uomo, che lavora nell’impianto natatorio dell’ovest bresciano, non si fa sentire dai famigliari e dagli amici da qualche giorno. Il telefono è spento e non si sa dove sia, ma si è allontanato con la sua auto: una Lancia. L’incidente a Castrezzato. La vicenda è monitorata attentamente anche a seguito dell’incidente che, pochi giorni fa, ha causato la morte di un bambino di 4 anni, annegato dopo essere caduto nell’acqua nella piscina di Castrezzato (è stata disposta l’autopsia ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - È scomparso Matteo Formenti, bagnino della piscina di Castrezzato: “Vi prego, condividete la foto”

