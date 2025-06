È scomparso Matteo Formenti bagnino della piscina di Castrezzato dove è morto un bimbo di 4 anni | Vi prego condividete la foto

Una misteriosa scomparsa scuote la comunità di Castrezzato: Matteo Formenti, 37enne bagnino della piscina, è scomparso nel nulla. La sua assenza preoccupa familiari e amici, mentre la sua sparizione solleva un'onda di inquietudine tra chi lo conosceva. La sua ultima posizione rimane sconosciuta e le autorità sono in cerca di risposte. Vi chiediamo di condividere questa foto e diffondere il suo volto: ogni aiuto può fare la differenza.

CHIARI – Uno degli assistenti bagnanti della piscina di Castrezzato non fornisce notizie di sé da diversi giorni e sembra essere scomparso nel nulla. Si chiama Matteo Formenti, ha 37 anni e vive in a Chiari, nella zona di via Silvio Pellico. L’uomo, che lavora nell’impianto natatorio dell’ovest bresciano, non si fa sentire dai famigliari e dagli amici da qualche giorno. Il telefono è spento e non si sa dove sia, ma si è allontanato con la sua auto: una Lancia. L’incidente a Castrezzato. La vicenda è monitorata attentamente anche a seguito dell’incidente che, pochi giorni fa, ha causato la morte di un bambino di 4 anni, annegato dopo essere caduto nell’acqua nella piscina di Castrezzato (su cui è stata aperta un’indagine, con diversi indagati ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it