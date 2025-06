È scattato l' allarme a Wildwood Trust parco faunistico nel Kent nel Sud-Ovest della Gran Bretagna dopo che due cuccioli di orsi sono fuggiti per una merenda golosa

Un’avventura inaspettata scuote Wildwood Trust, il parco faunistico nel cuore del Kent: due sirenetti di quattro anni, Mish e Lucy, fuggono dal recinto alla ricerca di una merenda irresistibile. L’allarme si scatena e le telecamere catturano il loro dolce tentativo di gusto clandestino. La curiosità e l’ingegno degli orsetti ci ricordano quanto la natura possa sorprendere. Ma cosa succederà ora? Restate con noi per scoprirlo!

R oma, 24 giu. (askanews) – È scattato l’allarme a Wildwood Trust, parco faunistico nel Kent nel Sud-Ovest della Gran Bretagna, dopo che Mish e Lucy, due orsetti fratelli di quattro anni, sono fuggiti dal loro recinto. Leggi anche › Chi ha paura degli orsi in Trentino? Le regole per vivere la montagna con consapevolezza Orsetti golosi. Si sono diretti verso il deposito del cibo e le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Lucy mentre affonda letteralmente e ingordamente il muso nel miele, ha mangiato la scorta di una settimana. I due orsi “non hanno mai rappresentato una minaccia”, hanno fatto sapere i guardiani del parco, precisando che però i “visitatori sono stati accompagnati in un edificio sicuro per precauzione”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È scattato l'allarme a Wildwood Trust, parco faunistico nel Kent nel Sud-Ovest della Gran Bretagna, dopo che due cuccioli di orsi sono fuggiti per una merenda golosa

In questa notizia si parla di: scattato - allarme - wildwood - trust

Frana a Cancia di Cadore, polemica sull’allarme scattato in ritardo: “La colata di fango era già sulle case” - Una notte di paura a Cancia di Cadore, dove 50 millimetri di pioggia in soli trenta minuti hanno scatenato una violenta frana.

IL VIDEO. Fuggono dal recinto e si abbuffano di miele: l'avventura di due orsi; Missili dall'Iran, a Tel Aviv abitanti si rifugiano nella stazione | .it; Tel Aviv, decine di stranieri in fila per lasciare Israele | .it.

Fuggono dal recinto e si abbuffano di miele: l'avventura di due orsi - È scattato l'allarme a Wildwood Trust, parco faunistico nel Kent nel Sud- Scrive notizie.tiscali.it