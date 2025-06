È partito il ballottaggio per il prossimo Mondiale per Club Brasile Marocco e Australia tra i candidati

Mondiale per Club, dove passioni, potere e strategie si intrecciano in un grande palcoscenico globale. Con il ballottaggio tra Brasile, Marocco e Australia, il futuro di questa competizione si tinge di nuove sfide e ambizioni. Mentre il torneo 2025 si avvicina, le dinamiche internazionali e gli interessi economici spingono verso una rivoluzione che potrebbe ridefinire il volto del calcio mondiale. La posta in gioco è elevata, non solo per la FIFA ma per l’intero volto del...

Il Mondiale per Club non è più soltanto un’esibizione di fine stagione: sta diventando il fulcro di una trasformazione profonda, tra ambizioni politiche, interessi economici e nuovi scenari internazionali. Mentre l’edizione 2025 deve ancora terminare, la macchina organizzativa guarda già al 2029, tra candidature ufficiali, retroscena diplomatici e ipotesi di espansione. La posta in gioco è elevata, non solo per la Fifa ma per l’intero volto del calcio moderno. La rivoluzione è già cominciata. Leggi anche: Il Mondiale per club fa i conti col caldo americano, come quando Medvedev disse: “qualcuno morirà” Dove si farà il prossimo Mondiale per Club?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - È partito il ballottaggio per il prossimo Mondiale per Club, Brasile, Marocco e Australia tra i candidati

