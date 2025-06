È online il nuovo sito internet dedicato a Cortona e San Francesco

Scopri il nuovo portale www.cortonafrancescana.it, un punto di riferimento digitale dedicato a Cortona e San Francesco. In occasione delle celebrazioni del Santo patrono d’Italia, il sito offre un’ampia panoramica su iniziative, eventi e testimonianze che celebrano l’eredità francescana nel cuore della Toscana. Un’occasione unica per immergersi nella storia e nella spiritualità di questa terra, continuando a valorizzare il suo patrimonio culturale e religioso.

Arezzo, 25 giugno 2025 – In occasione delle ricorrenze legate al Santo patrono d'Italia, è online www.cortonafrancescana.it Proseguono e prendono vita le iniziative legate a «Cortona città francescana», il progetto di valorizzazione dell'impronta lasciata dal Santo patrono d'Italia sul territorio locale. A pochi giorni dall'inaugurazione di «Cantare il Medioevo», la mostra dedicata al Laudario di Cortona, è online www.cortonafrancescana.it. Il nuovo sito web contiene informazioni di carattere storico ed esperienziale, ponendosi come primo elemento di conoscenza degli elementi che hanno contrassegnato Cortona durante la vita di Francesco, quelli che ne sono derivati e che ancora sono custoditi nel territorio.

