È morto Joe Marinelli l'attore di General Hospital aveva 68 anni

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Joe Marinelli, celebre attore noto per le sue interpretazioni in "Santa Barbara" e "General Hospital". A 68 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro, la sua famiglia annuncia il doloroso addio. La sua carriera e il suo talento resteranno impressi nel cuore di fan e colleghi. Continua a leggere per ricordare la sua straordinaria vita e carriera.

