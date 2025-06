È morto Alvaro Vitali il Pierino del cinema italiano | aveva 75 anni Due settimane fa era stato ricoverato per una broncopolmonite recidiva

Il mondo del cinema italiano piange oggi la scomparsa di Alvaro Vitali, il celebre “Pierino” che ha saputo regalare sorrisi e comicità a generazioni. Nato a Roma nel 1950, Vitali ha conquistato il cuore del pubblico con il suo talento unico e la spontaneità sul set. Ricoverato per una broncopolmonite recidiva, si è spento all’età di 75 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama cinematografico. La sua eredità vivrà nei ricordi di tutti.

Lutto nel mondo del cinema italiano: è morto, all'età di 75 anni, Alvaro Vitali, l'indimenticabile "Pierino" della commedia all'italiana. Nato a Roma il 3 febbraio 1950, l'interprete è deceduto nel pomeriggio di martedì 24 giugno, sempre nella Capitale. L'attore era stato ricoverato due settimane fa per "una broncopolmonite recidiva". Scoperto da Federico Fellini durante un provino, Alvaro Vitali fece il suo esordio sul grande schermo nel 1969 interpretando una piccola parte nella pellicola Satyricon. Successivamente recitò nei film I clowns e in Roma, nel quale interpreta un ballerino di tip-tap d'avanspettacolo, stesso ruolo che ricopre in Polvere di stelle di Alberto Sordi.

