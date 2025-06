E’ morto Alvaro Vitali comico spontaneo | da Pierino a Cotechino tra buchi delle serrature e peti fragorosi Fellini mi prese perché sapevo fischiare come il merlo

Alvaro Vitali, il comico spontaneo e irriverente che ha conquistato le platee con le sue battute sfrontate e la sua spontaneità, ci ha lasciato troppo presto. Dalla scena di Pierino alle gag più esilaranti con i buchi delle serrature e i peti fragorosi, il suo talento genuino resterà per sempre nel cuore di chi ama l’umorismo autentico. Un ricordo indelebile di un artista che ha saputo farci ridere senza filtri e con il sorriso sincero.

“Mo’ m’avete dato la targa, l’anno prossimo speriamo che me date l’automobile”. Alvaro Vitali era così. Spontaneo, irriverente, senza troppe censure. Giochi di parole, barzellette pungenti, risatine aspirate e gridolini isterici dopo la battuta. Un comico semplice, con un corpicino ridicolo e sgraziato, un occhio che faceva a pugni con quell’altro. Destinato da subito a fare da spalla, a supportare il capocomico, attraversa la prima metà degli anni settanta a trafficare in parti secondarie. Caratterista per i grandi (Magni, Risi, Sordi, Monicelli, Steno) dopo gli esordi (quattro film, tra cui Amarcord) con Federico Fellini, Vitali è quello che ricordi spesso perché si fa prendere in mezzo, talvolta rispondendo persino per le rime, dal protagonista assoluto delle commedie sexy, Lino Banfi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - E’ morto Alvaro Vitali, comico spontaneo: da Pierino a Cotechino, tra buchi delle serrature e peti fragorosi. “Fellini mi prese perché sapevo fischiare come il merlo”

