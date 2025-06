È morta Lea Massari la diva silenziosa del cinema italiano | aveva 91 anni

La scomparsa di Lea Massari, la diva silenziosa del cinema italiano, segna la fine di un’epoca fatta di eleganza e discrezione. A 91 anni, l’attrice ha lasciato un’impronta indelebile sulla scena cinematografica, vivendo lontano dai riflettori e mantenendo intatta la sua aura di mistero. La sua vita, narrata tra successi artistici e riservatezza, si chiude in punta di piedi, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del cinema italiano.

È morta a 91 anni Anna Maria Massetani, passata alla storia come Lea Massari. La celebre attrice è deceduta nella sua casa a Roma lunedì 23 giugno «in silenzio», come scrive Il Messaggero. E nel silenzio e nella riservatezza è stato celebrato il funerale, un ultimo capitolo scritto con lo stesso tono con cui la «diva discreta» ha condotto tutta la sua vita. Erano quasi trentacinque anni che l'attrice romana si era ritirata lontano dalle telecamere, scegliendo prima la Sardegna e poi la sua Roma come rifugio. Gli esordi e l'esplosione. Anna Maria Massetani nasce nel quartiere di Monteverde Vecchio, a Roma, e vive la sua infanzia e adolescenza vagabondando tra Svizzera, Francia e Spagna.