È morta Lea Massari icona dimenticata del cinema d’autore

Da sempre interprete di ruoli profondi e raffinati, Lea Massari lascia un’eredità indelebile nel cinema d’autore italiano. La sua eleganza discreta e il talento innato avevano conquistato il pubblico e la critica, rendendola un’icona fuori dal tempo. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per il mondo dello spettacolo, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni indimenticabili.

Si è spenta in silenzio, così com’era vissuta negli ultimi decenni: lontano dai riflettori, fedele alla propria idea di eleganza. Lea Massari, attrice fra le più intense e aristocratiche del Novecento, è morta a Roma all’età di 91 anni. La notizia, trapelata soltanto oggi, è stata riportata da Il Messaggero, a funerali già avvenuti nella cattedrale di Sutri, in forma privata. Un commiato discreto, nel solco di una vita vissuta con misura. Da oltre trent’anni l’attrice aveva abbandonato le scene, scegliendo il silenzio come ultima forma d’arte. Una carriera luminosa e rarefatta. Nata a Roma il 19 agosto 1933, Lea Massari – all’anagrafe Anna Maria Massetani – iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it