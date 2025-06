È morta Lea Massari elegante protagonista degli sceneggiati in bianco e nero

Roma piange la scomparsa di Lea Massari, icona del cinema e dello sceneggiato in bianco e nero. Con una carriera ricca di interpretazioni memorabili accanto ai più grandi registi italiani, la sua eleganza e bravura hanno lasciato un segno indelebile. A 91 anni, l'attrice ha concluso il suo viaggio terreno, portando con sé un patrimonio artistico che continuerà a ispirare generazioni. La sua eredità rimarrà viva nei cuori di tutti coloro che l’hanno amata e stimata.

Roma, 25 giugno 2025 – È morta a 91 anni Lea Massari, grande interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi. All'anagrafe Anna Maria Massatani, Lea Massari è stata un'elegante e aristocratica protagonista degli sceneggiati in bianco e nero della Rai. La notizia della scomparsa dell'attrice, avvenuta lunedì 23 giugno nella sua casa di Roma, è stata diffusa in queste ore a funerali avvenuti. Era da tempo lontana dalle scene. Lea Massari, attrice e modella di grande bellezza, oltre ad essere interprete di tanti film, ed essersi divisa fra teatro e prosa, fu la prima 'Rosetta' nella nota commedia Rugantino di Garonei e Giovannini, simbolo della romanità.

