È morta Lea Massari Aveva 92 anni

Con un'eleganza senza tempo, Lea Massari ci ha lasciato all’età di 92 anni, proprio il giorno prima del suo compleanno. Attrice di rara sensibilità, ha conquistato il pubblico e la critica con le sue interpretazioni autentiche e intense nei film di grandi registi italiani. La sua scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per il cinema italiano, ma il suo ricordo vivrà per sempre nelle opere che ha saputo rendere indimenticabili.

Lunedì prossimo avrebbe compiuto 92 anni. È morta Lea Massari, attrice che era diva senza volerlo essere, protagonista di film diretti dai più importanti registi del cinema italiano.

È morta Lea Massari, la diva silenziosa del cinema italiano: aveva 91 anni

L'attrice Lea Massari,91 anni, intensa interprete drammatica per Monicelli,Leone,Antonioni e Dino Risi ed elegante ed aristocratica protagonista degli sceneggiati in bianco e nero della Rai,è morta lunedì nella sua casa di Roma.

Anna Maria Massetani, più famosa come Lea Massari, è morta a 91 anni, come racconta il Messaggero, in silenzio. Rosetta, mitica interprete al Rugantino, di moltissimi anni fà, ecco il mio ricordo di questa antidiva, diva riservata

Lea Massari, morta la "diva ribelle" del cinema italiano: aveva 91 anni. Il ritiro dalle scene, i gioielli venduti all'asta e l'amore per gli animali - L'attrice Lea Massari, intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli,Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi ed elegante ed aristocratica protagonista

