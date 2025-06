E’ morta Lea Massari | addio all’antidiva di rango animalista convinta musa di Antonioni che recitó con Delon

Se n’è andata Lea Massari, icona indiscussa del cinema italiano post-bellico. Con la sua eleganza discreta e una presenza che incantava, ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico. Attrice di rara classe e personalità, la sua anima anticonvenzionale e il suo talento hanno arricchito la rinascita culturale del nostro Paese. La sua morte rappresenta una perdita difficile da colmare, ma il suo spirito vive nelle sue memorabili interpretazioni e nella storia del cinema.

“Lea Massari non assomiglia a nessun’altra, assomiglia a se stessa”. La frase è del regista Renato Castellani. L’originalità, la personalità, la classe sono quelle d i Lea Massari, morta a 91 anni a Roma nelle scorse ore. Massari fu attrice di primissimo piano, appartenente a quelle generazioni del primo dopoguerra che accompagnarono la rinascita del cinema italiano. Discreta, mai invadente, conturbante e austera, Massari non afferma la sua presenza in scena attraverso l’ “istintività” come le colleghe Loren o Mangano, ma nemmeno con quell’andamento giovanilistico ed etereo alla Cardinale. Nonostante le pose da modella, pardon da mannequin, che poi sono il trampolino di lancio per il cinema (Proibito di Mario Monicelli, 1954), Anna Maria Massatani, figlia di una famiglia medio borghese romana di Monteverde Vecchio, mostra la sua concretezza recitativa, di presenza scenica senza sbandierare le pur presenti doti esteriori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it