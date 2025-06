È morta l' attrice Lea Massari lavorò con i più grandi del cinema italiano

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Lea Massari, un’iconica protagonista che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli spettatori e dei grandi registi italiani. Con una carriera ricca di interpretazioni memorabili e una presenza scenica fuori dal comune, la sua perdita rappresenta una perdita incolmabile per il cinema italiano. La sua eredità vivrà attraverso le opere che hanno definito un’epoca, e il suo talento continuerà a ispirare generazioni future.

Lutto nel mondo del cinema. È morta a 91 anni Lea Massari, intensa interprete drammatica per grandi registi come Mario Monicelli, Sergio Leone, Michelangelo Antonioni e Dino Risi, protagonista degli sceneggiati in bianco e nero della Rai. La notizia della scomparsa dell'attrice, avvenuta lunedì.