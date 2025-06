È morta l’attrice Lea Massari da Antonioni a Scola amata dai francesi

Addio a Lea Massari, la raffinata protagonista di capolavori come *L’avventura* e *Una giornata particolare*. Attrice dal fascino discreto e dalla presenza magnetica, ha conquistato il pubblico europeo e francese, lasciando un’impronta indelebile nel cinema d'autore. Nata a Roma nel 1933, la sua carriera ha attraversato decenni e generazioni, consacrandola come una delle figure più amate e rispettate dello spettacolo. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per l’arte cinematografica.

Addio a Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano ed europeo, protagonista di film come L’avventura e Una giornata particolare, scomparsa a 91 anni. È morta il 23 giugno 2025 a 91 anni Lea Massari, la diva discreta del cinema italiano ed europeo. Nata a Roma il 30 giugno 1933, il suo vero nome era Anna Maria Massetani. Scelse il nome d’arte Lea Massari in memoria del suo fidanzato, scomparso prematuramente. Attrice simbolo del cinema d’autore italiano e francese, ha lavorato con grandi registi come Michelangelo Antonioni, Ettore Scola, Damiano Damiani, Luigi Comencini, Claude Sautet e Louis Malle. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morta l’attrice Lea Massari, da Antonioni a Scola, amata dai francesi

