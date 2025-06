E-mail messaggi e notifiche Ecco perché lavorare è diventato sempre più faticoso

In un mondo sempre più connesso, email, messaggi e notifiche sembrano dominare le nostre giornate, rendendo il lavoro spesso insostenibile. Secondo uno studio di Microsoft, ogni giorno riceviamo in media 275 interruzioni, lasciando molti dipendenti in balia di un ritmo frenetico e difficile da gestire. Ma come possiamo ritrovare focus e tranquillità in questa tempesta digitale? La risposta potrebbe risiedere in strategie di gestione più efficaci.

117 mail al giorno, 50 messaggi fuori orario, una notifica ogni 2 minuti: lavorare è impossibile - Il Work Trend Index di Microsoft rappresenta una giornata lavorativa infinita che inizia prima delle 6 con la lettura delle mail e si estende a sera e ... Scrive repubblica.it

