E' in arrivo una Apocalisse all' Arena Francesca da Rimini con i dj Luca LTJ Trevisi e Flavio Vecchi

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: all’Arena Francesca di Rimini, una vera apocalisse musicale sta per coinvolgere il pubblico sotto le stelle, con DJ Luca, LTJ Trevisi e Flavio Vecchi. E mentre la musica infiamma l’estate, Rimini 80 celebra i quarant’anni di "Rimini" di Tondelli, un omaggio alla città e agli anni Ottanta. Un viaggio tra storia, cultura e sonorità che non vediamo l’ora di condividere con voi… si inizia domani sera!

Non poteva che aprirsi in musica Rimini 80, il cartellone di appuntamenti che la città dedica a Pier Vittorio Tondelli a quarant’anni dall’uscita del romanzo Rimini e che fino all’autunno proporrà incontri, concerti, mostre con gli anni Ottanta a fare da filo conduttore. Si parte domani sera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Rimini 80 Apocalisse Ora! 26 giugno all’Arena Francesca da Rimini grand opening del cartellone tondelliano; Incidente a Verucchio: scooter con targa sammarinese con a bordo due minorenni coinvolto in scontro con auto; La lunga estate di Rimini scalda i motori. Dagli Eiffel 65 a Simona Ventura, ospiti per oltre 250 eventi.

