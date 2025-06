E’ arrivato il giorno della Briglia d’Oro Quest’anno il vincitore è Davide Nicola

Stasera è arrivato il momento tanto atteso: Davide Nicola, ex giocatore del Siena e ora protagonista sulla panchina del Cagliari, riceverà dalla AIAC Siena la prestigiosa Briglia d’Oro. Un premio che celebra le eccellenze del calcio italiano, insignendo figure che hanno scritto pagine memorabili di storia. Con questa onorificenza, Nicola si aggiunge a un élite di allenatori che hanno lasciato il segno nel nostro sport. La serata promette di essere indimenticabile!

Il giorno è arrivato: questa sera Davide Nicola (nella foto) riceverà, dall’Aiac Siena, la Briglia d’Oro. Un premio prestigioso, per l’allenatore, tra l’altro ex giocatore del Siena, che ha magistralmente condotto il Cagliari alla salvezza in Serie A nella stagione appena conclusa. Un riconoscimento passato per le mani di condottieri che hanno fatto la storia del calcio italiano (e non), da, in ordine sparso, Sacchi, Baroni, Gasperini, Zeman, Pioli, Ventura, Beretta, Ulivieri, Ranieri, Spalletti, Allegri, Papadopulo solo per citarne alcuni. Il consiglio dell’Aiac, tramite il suo presidente Andrea Zanchi, ha deciso di premiare mister Davide Nicola perché ‘il suo lavoro instancabile e la sua capacità di infondere fiducia e determinazione alla squadra sono un esempio per tutti gli allenatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net