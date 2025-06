E 5% sia Gli alleati Nato approvano il nuovo obiettivo di spesa per la Difesa I dettagli

Il summit NATO dell’Aja si conclude con un’importante novità: l’approvazione di un ambizioso obiettivo di spesa per la difesa, sostenuto dall’unanime consenso dei cinque alleati nato approvano. Questo nuovo patto politico e industriale mira a rafforzare le capacità di difesa in modo strutturale, segnando un vero e proprio salto di paradigma. Secondo il segretario generale Mark Rutte, le decisioni prese “gettano le fondamenta per una NATO più forte, più equa e più letale”. Un passo decisivo verso un futuro di sicurezza condivisa.

Giunge al termine il summit Nato dell’Aja. L’Alleanza ha formalizzato un nuovo patto politico e industriale per rafforzare in modo strutturale le capacità difensive della Nato. Nelle parole del segretario generale, Mark Rutte, “i leader hanno gettato le fondamenta per una Nato più forte, più equa e più letale”. Un salto di paradigma che si riflette nel principale documento adottato al summit: il The Hague Defence Investment Plan, destinato a ridefinire gli standard di spesa e a riorientare la base industriale transatlantica. Infine, il 5% Al centro delle conclusioni del summit c’è un obiettivo quantitativo finora mai messo nero su bianco: il 5% del Pil in investimenti per la difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - E 5% sia. Gli alleati Nato approvano il nuovo obiettivo di spesa per la Difesa. I dettagli

