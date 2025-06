Dybala rimarrà l’attaccante argentino alla corte della Roma di Gasperini? Ecco il punto sul rinnovo

Dybala, il talento argentino, si prepara a tornare in campo con la maglia della Roma, ma il suo futuro resta incerto. Tra allenamenti alla vigilia e trattative in corso, il rinnovo appare ancora in bilico, alimentando speranze e dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. Il suo ritorno potrebbe segnare una svolta? La risposta dipenderà dalle prossime decisioni della società giallorossa e da come si svilupperanno le trattative.

Dybala, allenamenti a Miami e futuro in bilico alla Roma. L’attaccante argentino rimarrà alla corte giallorossa di Gasperini? Paulo Dybala continua a lavorare intensamente in vista del suo ritorno in campo, allenandosi durante la vacanza soprattutto sulle spiagge di Miami. Accanto a lui c’è Giorgio Bortolone, preparatore fornito dalla Roma, che sta seguendo da vicino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dybala, rimarrà l’attaccante argentino alla corte della Roma di Gasperini? Ecco il punto sul rinnovo

In questa notizia si parla di: dybala - rimarrà - attaccante - argentino

DYBALA IN VACANZA A NEW YORK SFIDA I "PROFESSIONISTI" A CENTRAL PARK La passione per gli scacchi di Paulo Dybala, l'attaccante della Roma ex Juventus, è piuttosto nota. L'argentino ha dichiarato in diverse interviste di essere stato un campionc Vai su Facebook

Gasperini ritrova Dybala alla Roma: incerto il futuro dell'argentino; Paulo Dybala resta a Roma, cosa insegna il «no» dell'attaccante argentino all'Arabia Saudita; Dybala: Voglio rimanere e spero lo voglia anche la società.