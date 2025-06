Duplice omicidio a Villa Pamphili Francis Kaufmann si proclama innocente | ‘Non sono stato io’

Un drammatico intrigo si svolge tra le mura del tribunale di Larissa, Grecia, dove Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, si proclama innocente nel caso del duplice omicidio a Villa Pamphili. Con un gesto deciso, sceglie di non rispondere, mantenendo la propria innocenza, affermando: «Non ho ucciso né Anastasia né la bambina». Mentre si attende l’esito dell’estradizione, il mistero si infittisce, lasciando il pubblico in bilico tra verità e inganno.

In collegamento video con il tribunale di Larissa, Grecia, Francis Kaufmann – alias Rexal Ford – accusato del brutale duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Ma ha comunque negato ogni addebito: «Non ho ucciso né Anastasia né la bambina». Intanto si attendono gli esiti dell’udienza per l’estradizione in Italia. Kaufmann nega tutto: “Sono innocente, voglio parlare con il mio avvocato”. Durante l’interrogatorio, disposto dalla Procura di Roma tramite un Ordine Europeo di Indagine, l’indagato ha chiesto espressamente di consultare il proprio avvocato e il consolato americano prima di procedere con qualsiasi dichiarazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it