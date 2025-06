Dumfries l’olandese è pronto a riprendersi l’Inter | sarà lui l’arma in più di Chivu contro il River Plate?

Denzel Dumfries si prepara a fare il suo grande ritorno in campo, portando entusiasmo e tenacia all’Inter in un match decisivo contro il River Plate. Dopo un periodo di assenza, l’olandese è pronto a mostrare tutto il suo talento, diventando l’arma in più di Chivu per questa sfida internazionale. La notte di Seattle si avvicina: un’occasione imperdibile per i nerazzurri di conquistare un risultato importante e consolidare la propria crescita.

Dumfries, riecco l'olandese: Chivu si prepara a ridisegnare la formazione che affronterà il River Plate. Finalmente è giunto il momento: Denzel Dumfries, dopo un periodo di assenza, è pronto a tornare in campo. L'esterno olandese sarà a disposizione per un evento di grande importanza: questa notte, alle 3 italiane, l' Inter affronterà il River Plate al Lumen Field di Seattle. Si tratta di una sfida fondamentale per conquistare il primo posto nel Gruppo E del Mondiale per Club. Un incontro che rappresenta molto più di una semplice qualificazione: ottenere la vetta del girone permetterebbe di approcciare la fase a eliminazione diretta con maggiore tranquillità.

