Due incendi a Roma Est in fiamme il pratone di Torre Spaccata | chiusa via Palmiro Togliatti

Due incendi devastanti hanno colpito Roma Est questa mattina, avvolgendo Torre Spaccata e Centocelle in un'ombra di fumo e paura. Il Pratone di Torre Spaccata è in fiamme, mentre via Palmiro Togliatti rimane chiusa per emergenza. La città si mobilita per fronteggiare questa crisi e garantire sicurezza ai cittadini. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come si sta intervenendo.

Due incendi sono scoppiati stamattina a Roma nel quadrante est della Capitale, tra Torre Spaccata e Centocelle. L'aria nella zona è irrespirabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, firmata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi - Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza n.74 del 16 maggio 2025, attivando misure straordinarie per prevenire incendi e mitigare gli effetti delle ondate di calore.

