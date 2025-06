Due giorni di orario ridotto per gli asili nido e scuole dell' infanzia del municipio XIV | ecco perché

Il Municipio XIV annuncia due giorni di orario ridotto per asili nido e scuole dell'infanzia, giovedì 26 e venerdì 27 giugno. Una misura adottata dalla direzione socio educativa per garantire servizi più efficienti e coinvolgere le famiglie in un'organizzazione flessibile. Con questa decisione, si mira a migliorare la qualità del servizio e a rispondere alle esigenze delle famiglie, assicurando che ogni bambino riceva l’attenzione che merita.

Giovedì 26 e venerdì 27 giugno gli asili nido e scuole dell'infanzia municipali nel municipio XIV chiuderanno con un paio d'ore di anticipo. Questo la decisione presa dalla direzione socio educativa municipale che ha annunciato con, anticipo, ai genitori i cambi di orari del servizio.

