Due casse un microfono e l’improvvisata nel centro storico | Carl Brave canta e diverte tra le vie di Potenza

In un’atmosfera informale e autentica, Carl Brave si presenta con un cappello da pescatore e un completino floreale, trasformando le vie di Potenza in un palco improvvisato. Senza palco e con qualche difficoltà tecnica, il rapper romano coinvolge il pubblico tra risate, musica e un tramonto suggestivo. Una serata speciale che dimostra come la vera musica possa nascere ovunque, anche tra due casse e un microfono...

Capello da pescatore, completino floreale, due casse e un microfono: Carl Brave stupisce (ancora). Il cantante romano ha fatto scalo a Potenza, seconda di quattro tappe del suo “ Notti Brave Amarcord Street Tour 2?. Annuncio sui social, concerto in Piazza Mario Pagano alle 20. Nessun palco, clima intimo e familiare. Le note di una chitarra in sottofondo e due casse che ‘si sentono poco ‘ nel centro della città, con il tramonto che si intravede alle spalle del “Teatro Stabile”. Carl Brave movimenta un tranquillo martedì per il capoluogo potentino e lo fa nel cuore del centro storico. Tra l’ incredulità generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Due casse, un microfono e l’improvvisata nel centro storico: Carl Brave canta e diverte tra le vie di Potenza

In questa notizia si parla di: brave - casse - microfono - carl

Due casse, un microfono e l’improvvisata nel centro storico: Carl Brave canta e diverte tra le vie di…; Lucca, Carl Brave “battezza” il progetto degli artisti di strada; Carl Brave tra basket e musica: “Mi chiamavano ‘El Fuego’. Vado a canestro e cerco la prossima hit”.

Concerto primo maggio, Carl Brave: "Appello di Cecchettin su testi canzoni è giusto" - MSN - A parlare all’Adnkronos è Carl Brave, tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Come scrive msn.com

Carl Brave, dalle origini alla rottura con Franco126: ecco cosa è successo davvero - TAG24 - Nel 2021 Carl Brave ha pubblicato il suo terzo album da solista, Sotto cassa e, nel 2023, invece ha lanciato Migrazione. Si legge su tag24.it