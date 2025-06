Due bungalow ed una roulotte in fiamme | paura nella notte nel campeggio di Zadina

Una notte di paura scuote il campeggio di Zadina, dove due bungalow e una roulotte sono stati avvolti dalle fiamme. I Vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente con cinque automezzi, sono riusciti a domare l’incendio nel cuore della notte tra martedì e mercoledì. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e la prevenzione in questa tranquilla zona di Cesenatico.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì per un incendio di una casa in legno in un campeggio di viale Mazzini a Zadina di Cesenatico. L'allarme è scattato intorno all'1. Il personale del 115 ha operato con cinque automezzi, riuscendo ad estinguere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: zadina - campeggio - bungalow - roulotte

Due bungalow ed una roulotte in fiamme: paura nella notte nel campeggio di Zadina; Paura al campeggio: scoppia un incendio nella notte, a fuoco due bungalow e una roulotte; Zadina, incendio al campeggio.

Paura al campeggio: scoppia un incendio nella notte, a fuoco due bungalow e una roulotte - I vigili del fuoco hanno operato con cinque automezzi, riuscendo a estinguere il rogo prima che la situazione potesse ... Riporta msn.com

Zadina, incendio al campeggio - I Vigili del fuoco di Cesena, Savignano e Forlì, la scorsa notte, sono intervenuti per un incendio in un campeggio a Cesenatico. Come scrive corrierecesenate.it