Due antiche mappe di città sui laterizi scoperti alla fornace chiamana Un giallo archeologico

Scoperte archeologiche sorprendenti e misteri secolari si svelano tra le antiche mappe di citt224, ritrovate sui laterizi della fornace chiamana. Il Gruppo Archeologico Aquileiese e Ad Undecimum uniscono le forze per svelare i segreti di questo affascinante sito durante la manifestazione E’ Storia 2025. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio nel passato e scoprire un giallo archeologico che potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione storica.

Il Gruppo Archeologico Aquileiese e l'associazione Ad Undecimum, nell' ambito delle attivitĂ culturali previste dalla manifestazione E' Storia 2025, hanno organizzato, in collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro, una Tavola rotonda sul tema "La fornace della “Chiamana” di Carlino. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

