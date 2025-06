Droghe record di morti per cocaina E tra i ragazzi è allarme psicofarmaci

Un panorama allarmante si dipana nel rapporto annuale al Parlamento: tra droghe, record di morti per cocaina e un preoccupante aumento di consumo di psicofarmaci tra i giovani. L’uso smodato di antidepressivi senza prescrizione e le nuove sostanze emergenti pongono seri dubbi sulla salute mentale e sulla sicurezza delle future generazioni. È ora di agire con decisione per contrastare questa emergenza e proteggere i nostri ragazzi.

Nella relazione annuale al Parlamento si evidenzia l'uso sempre più massiccio di antidepressivi senza prescrizione da parte dei giovanissimi. Allerta per le nuove sostanze.

"11 dosi al giorno ogni 1000 abitanti": in Italia è record di morti per cocaina - In Italia, ogni giorno, 11 persone su 1000 sono coinvolte in episodi legati alla cocaina, e il 2024 segna il record negativo con 232 decessi attribuibili alla polvere bianca.

