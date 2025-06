Droghe consumi in lieve calo | Liguria oltre la media nazionale per sequestri di cocaina e hashish

Il panorama delle tossicodipendenze in Italia mostra segnali di speranza con un lieve calo nei consumi tra i giovani, ma le statistiche regionali come quelle della Liguria evidenziano un dato preoccupante: oltre la media nazionale per sequestri di cocaina e hashish. La relazione del 2025 sottolinea come, nonostante i progressi, emergano nuove sfide per la salute pubblica e la prevenzione. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e rafforzare le strategie di intervento.

Martedì 24 giugno 2025 è stata pubblicata la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2025. Il consumo di sostanze psicotrope tra i giovani appare leggermente diminuito rispetto al 2023, tuttavia sembrano emergere nuove sfide per la salute pubblica e la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

