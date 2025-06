Droga nascosta in un pacco | nuovo sequestro nel carcere di Ariano Irpino

Un nuovo sequestro scuote il carcere di Ariano Irpino: questa volta, un familiare di un detenuto è stato arrestato mentre tentava di introdurre droga nascosta in un pacco. L’episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà e i rischi nel controllo delle sostanze illegali all’interno delle carceri italiane. La lotta contro il traffico di stupefacenti rimane una sfida cruciale per la sicurezza pubblica e la riabilitazione dei detenuti.

ARIANO IRPINO – Un familiare di un detenuto è stato arrestato oggi all’esterno del carcere “Campanello” di Ariano Irpino, in via Cardito, con l’accusa di aver tentato di introdurre un ingente quantitativo di sostanza stupefacente all’interno dell’istituto. La droga era stata nascosta in un pacco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it