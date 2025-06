Droga Mantovano | Cala il consumo di cocaina e cannabis tra studenti

Una notizia che fa sperare: per la prima volta dal 2018, il consumo di cocaina e cannabis tra gli studenti mantovani registra un calo significativo. Un segnale positivo che indica una possibile inversione di tendenza nella lotta alle dipendenze giovanili e che apre nuove prospettive di prevenzione e sensibilizzazione. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme.

“Per la prima volta dal 2018 (ad eccezione dei dati raccolti nel periodo della pandemia) si assiste a un contenuto calo dei consumi di tutte le droghe fra i giovani e a una relativa stabilità nei flussi di trattamento”. Così il sottosegretario alla presidenza . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Droga, Mantovano: “Cala il consumo di cocaina e cannabis tra studenti”

Droga, Mantovano presenta la relazione annuale: cala il consumo di cocaina e cannabis tra gli studenti - La droga mantovano svela un segnale positivo: per la prima volta dal 2018, tra gli studenti si registra una diminuzione nel consumo di cocaina e cannabis.

Droga, Mantovano presenta la relazione annuale: cala il consumo di cocaina e cannabis tra gli studenti

Dalla Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze in Italia emerge come 'per la prima volta dal 2018 (ad eccezione dei dati raccolti nel periodo della pandemia) si assiste a un contenuto calo dei

La droga continua a corrodere la nostra società - Ieri Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha presentato al parlamento