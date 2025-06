Droga e dipendenze in Italia nel 2024 | cresce l'allarme sulla cocaina e sul gioco d'azzardo tra i più giovani

Nel 2024, l’Italia si trova ad affrontare un allarme crescente legato alle droghe e alle dipendenze, con un aumento preoccupante di cocaina e gioco d’azzardo tra i giovani. La diffusione della cannabis rimane elevata, ma i suoi effetti sono differenti. È fondamentale comprendere queste tendenze per tutelare il futuro delle nuove generazioni. Continua a leggere e scopri come possiamo intervenire per arginare questa spirale.

Nel 2024 aumenta il peso della cocaina, con decessi al livello dell'eroina, mentre crescono dipendenze legate a gioco e tecnologia anche e soprattutto tra i più giovani. La cannabis resta la sostanza più diffusa, ma con impatti completamente diversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dipendenze - cocaina - gioco - droga

Cocaina, alcol e gioco d'azzardo: dipendenze in aumento a Roma e nel Lazio. Tutti i dati - A Roma e nel Lazio, le dipendenze come cocaina, alcol e gioco d'azzardo stanno crescendo in modo preoccupante.

Record di morti per cocaina (come quelli per eroina), crescono gioco d'azzardo e dipendenze da videogame; Droga e dipendenze in Italia nel 2024: cresce l'allarme sulla cocaina e sul gioco d'azzardo tra i più giovani; Cocaina, alcol e gioco d'azzardo: dipendenze in aumento a Roma e nel Lazio. Tutti i dati.

Record di morti per cocaina (come quelli per eroina), crescono gioco d'azzardo e dipendenze da videogame - Il consumo di sostanze psicotrope tra i giovani “appare leggermente diminuito” nel 2024 rispetto al 2023. Si legge su ilsole24ore.com

La droga continua a corrodere la nostra società - Ieri Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha presentato al parlamento ... Segnala giornaleadige.it