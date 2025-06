Drew Barrymore pubblica un seflie senza trucco per festeggiare i 50 anni Un volto senza filtri che mostra senza vergogna i segni dell' età

Drew Barrymore ha appena compiuto 50 anni e, per celebrare questa tappa, ha condiviso un selfie senza trucco, autentico e naturale. Nella foto si mostra con lentiggini, capelli ondulati e le linee di espressione che raccontano la sua esperienza di vita. Un gesto di coraggio e autenticità che ricorda a tutti noi che la vera bellezza risiede nell’accettarsi e nel mostrarsi senza filtri. 50 = il lato B della perfezione.

Drew Barrymore ha compiuto 50 anni e ha deciso di festeggiare il suo compleanno pubblicando sui social un selfie make-up free: un volto senza trucco, filtri o ritocchi. Nella foto l'attrice ha un sorriso smagliante, si vedono le lentiggini, i capelli ondulati con qualche filo bianco e tutte le linee di espressione del volto. Nel selfie senza trucco di Drew Barrymore non ci sono artifici, solo lei, sorridente e serena. « 50 = Il lato B della vita — dove inizia la vera magia! », ha scritto l'attrice su Instagram. I commenti non si sono fatti attendere: «È incredibile. Benvenuta nel decennio in cui lasci andare tutto ciò che non conta davvero », scrive un fan.

