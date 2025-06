Drammatico schianto fra macchina e moto a Roma | automobilista travolge e uccide centauro e scappa

Una tragedia scuote Roma: un drammatico scontro tra auto e moto si è concluso con una perdita umana e un folle tentativo di fuga. Nella notte, in viale Kant, un automobilista ha travolto e ucciso un centauro, poi si è dato alla fuga abbandonando il veicolo. Un episodio che solleva ancora una volta il grave problema della sicurezza stradale e della responsabilità di chi mette a rischio vite umane. Continua a leggere.

Tragedia in viale Kant a Roma nel corso della nottata appena trascorsa fra un'automobile e una moto. Il conducente della macchina investe il motociclista e scappa abbandonando l'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

