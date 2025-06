Drammatico salvataggio sul Monte Bove | alpinista sospeso nel vuoto per 8 ore nella notte

Una notte da brivido tra i Monti Sibillini: un alpinista anconetano è stato salvato dopo aver trascorso oltre otto ore sospeso nel vuoto sul Monte Bove. La sua storia di coraggio e paura si conclude con un lieto fine, ma rimane impressa come un avvertimento sulla forza della natura e il valore della prudenza in montagna. Per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vicenda, abbonati a DayItalianeWS.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ore di paura nel cuore dei Sibillini. Un alpinista originario di Ancona è stato tratto in salvo all’alba di oggi, 25 giugno, dopo essere rimasto appeso nel vuoto per oltre otto ore, in piena notte, lungo una parete del Monte Bove, nel massiccio dei Sibillini. L’uomo era in cordata con la compagna, anche lei anconetana, quando è precipitato per circa 15 metri durante un’arrampicata sulla parete della Quinta Piccola, nella parte centro-settentrionale della montagna. Ferito e bloccato sulla parete rocciosa. Durante la caduta, l’alpinista ha riportato traumi alla testa, alle gambe e a un polso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Drammatico salvataggio sul Monte Bove: alpinista sospeso nel vuoto per 8 ore nella notte

In questa notizia si parla di: alpinista - drammatico - salvataggio - monte

Il dramma di Vincendon e Henry; Messner il regista: nuovo film su tragedia all’Ama Dablam; Reinhold Messner alla regia, prima mondiale di Still Alive.

Sospeso nel vuoto per 8 ore, alpinista salvato nella notte sul Monte Bove - Un alpinista di Ancona è stato salvato all’alba dopo essere rimasto sospeso nel vuoto per 8 ore sul Monte Bove, nei Sibillini ... Segnala fanpage.it

Notte di paura sul Monte Bove: due alpinisti bloccati in parete, complesse operazioni di salvataggio - Notte di paura sul Monte Bove: due alpinisti bloccati in parete, complesse operazioni di salvataggio. Si legge su msn.com