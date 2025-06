Dramma sul lavoro Incidente sull’escavatore Muore operaio di 52 anni

Tragedia sul lavoro scuote la provincia di Montalcino: un incidente fatale si è verificato nella tenuta agricola 'Poggione', quando un pezzo di ferro sollevato da un escavatore ha colpito mortalmente Diego Prianti, 52 anni, residente a Roccastrada. Un tragico promemoria dei rischi quotidiani del settore agricolo, che ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza in ogni fase operativa. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, e ci impegnamo a fare di più per prevenire simili tragedie in futuro.

Un pezzo di ferro sollevato da un escavatore lo colpisce alla gola. L’uomo, Diego Prianti 52 anni residente a Roccastrada, muore sul colpo mentre stava lavorando nella tenuta agricola ’Poggione’ di Sant’Angelo Scalo, nel comune di Montalcino. Sono le prime ore di ieri mattina quando l’operaio agricolo, a bordo di un escavatore, sta muovendo terra in prossimità di un filare di viti. Un lavoro di routine, come da protocollo, per far maturare nel miglior habitat le uve. Tutto sembra procedere per il giusto verso quando in un attimo il normale lavoro si trasforma in tragedia. L’escavatore raccoglie un pezzo di ferro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dramma sul lavoro. Incidente sull’escavatore. Muore operaio di 52 anni

In questa notizia si parla di: lavoro - escavatore - muore - operaio

Ennesima morte sul lavoro: muore operaio di 52 anni. Travolto da un pezzo dell'escavatore

