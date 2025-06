DR THEISS DORMITUM + MELATONINA SPRAY SONNO SERENO

Scopri Dr Theiss Dormitum Melatonina Spray: il alleato naturale per un sonno sereno e rigenerante. Ideale per contrastare i disturbi del sonno causati dal jet lag e dai cambi di stagione, aiuta a ristabilire i ritmi circadiani in modo semplice e efficace. Affidati a questa soluzione naturale e riscopri il piacere di dormire bene ogni notte, perché un riposo di qualità è la base di una vita sana e piena di energia.

(NATIVE) Dormire bene √® indispensabile per una vita sana. Il sonno consolida la memoria, rigenera i tessuti, controlla la fame e gestisce l'equilibrio ormonale.¬†Con l'arrivo dell'estate e delle vacanze sono molto frequenti i disturbi del sonno dovuti al jet lag: viaggiando attraverso diversi fusi orari si alterano i ritmi circadiani del corpo. I sintomi principali includono insonnia, sonnolenza diurna, difficolt√† di concentrazione e irritabilit√†.¬†Assumere melatonina - che regola il ritmo circadiano dell'organismo - aiuta a sincronizzare in modo naturale il ciclo sonno veglia con i nuovi orari, cos√¨ da ridurre il jet lag. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - DR. THEISS DORMITUM + MELATONINA SPRAY SONNO SERENO

