Doveva essere il simbolo di Capitale italiana della cultura a inizio 2025 ecco il museo Metaphorà | Un viaggio lungo 2600 anni

Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, si arricchisce di un nuovo tesoro: il museo multimediale Metaphorà, un viaggio affascinante di 2600 anni nel cuore della storia e dell’arte. Situato al terzo piano dell’ex collegio dei Padri Filippini in Via Atenea, questo innovativo spazio, voluto dal Fai e sostenuto da finanziamenti europei e regionali, promette di incantare visitatori di ogni età e di ricostruire il passato in modo coinvolgente e interattivo. Un vero e proprio simbolo di rinascita culturale per Agr

