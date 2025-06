Dove vedere in tv Sonego-Humbert ATP Eastbourne 2025 | orario programma streaming

Se sei curioso di seguire Lorenzo Sonego nel suo cammino a Eastbourne 2025, scopri dove vedere in TV e streaming il match contro Ugo Humbert, testa di serie numero quattro. Con un bilancio positivo all'esordio e tanta determinazione, l'azzurro punta ai quarti di finale su questa prestigiosa superficie. Continua a leggere per conoscere orari, programma e come non perdere nemmeno un colpo di questa appassionante sfida.

Obiettivo quarti di finale per Lorenzo Sonego nell’ATP 250 di Eastbourne. Il tennista piemontese scenderà nuovamente in campo sull’erba inglese nel suo match di secondo turno contro il francese Ugo Humbert, testa di serie numero quattro. Una bella vittoria all’esordio per Sonego contro l’ungherese Fabian Marozsan, con l’azzurro che si è imposto abbastanza nettamente in due set con il punteggio di 6-2 6-4. Humbert, invece, ha sfruttato il bye al primo turno. Sonego ha giocato molto sull’erba in vista di Wimbledon. A Stoccarda è stato sconfitto al primo turno dal francese Halys, mentre ad Halle si è fermato al secondo turno contro Alexander Zverev, sfiorando anche la vittoria contro il numero tre del mondo e perdendo solo al tie-break decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sonego-Humbert, ATP Eastbourne 2025: orario, programma, streaming

