Dove vedere in tv Paolini-Haddad Maia WTA Bad Homburg 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l'emozionante sfida tra Jasmine Paolini e Beatriz Haddad Maia al WTA500 di Bad Homburg, scopri dove vedere in TV, orario, programma e streaming. Domani, giovedì 26 giugno, la nostra talentuosa tennista toscana si giocherà il pass per le semifinali su un prato che promette scintille. Resta con noi per tutti i dettagli e vivi l’azione in tempo reale!

Domani, giovedì 26 giugno, Jasmine Paolini sarĂ nuovamente in campo e affronterĂ la brasiliana B eatriz Haddad Maia nei quarti di finale del WTA500 di Bad Homburg. Sull’erba tedesca, la toscana andrĂ a caccia del pass per le semifinali, ma la sfida si presenta complicata per le caratteristiche della sudamericana. Haddad Maia, infatti, ha piegato quest’oggi l’ucraina Elina Svitolina, mettendo in mostra un tennis convincente e potente su questa superficie. Un aspetto di cui l’azzurra dovrĂ tener conto, soprattutto per la poca brillantezza manifestata nella sfida d’esordio contro la canadese Leylah Fernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Haddad Maia, WTA Bad Homburg 2025: orario, programma, streaming

