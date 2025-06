Dove vedere in tv Italia-Namibia Test Match rugby 2025 | programma canale streaming

Se sei appassionato di rugby e non vuoi perderti l'azione, ecco tutto quello che devi sapere su come seguire in tv e streaming i Test Match dell'Italia in Namibia nel 2025. Dalle sfide contro la Namibia alle emozionanti sfide con il Sudafrica, scopri canali e piattaforme per vivere ogni momento di questa avventura sportiva senza perdere neanche un dettaglio. Preparati a tifare Italia ovunque tu sia!

Appuntamento tradizionale estivo per la Nazionale italiana di rugby che si ritrova per i Test Match. Tre partite in terra africana per la squadra tricolore: la prima delle quali il 27 giugno all'Hage Geingbob Stadium di Windhoek, contro i padroni di casa della Namibia. Poi sarà la volta della doppia sfida ai campioni del mondo del Sudafrica. Nonostante le assenze e gli esperimenti nel roster (tra i cambi anche quello del capitano, con Giacomo Nicotera a guidare il XV tricolore), per la squadra italiana di Gonzalo Quesada la prima sfida è da vincere assolutamente vista la differenza a livello di ranking mondiale (Italia decima, africani al venticinquesimo posto).

