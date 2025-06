Dove vedere in tv Italia-Belgio Europei basket femminile 2025 | orario semifinale programma streaming

Se sei appassionato di basket femminile e vuoi seguire in diretta la semifinale tra Italia e Belgio agli Europei 2025, non perdere l’appuntamento di venerdì 27 giugno alle 19.30 al Pireo di Atene. Scopri dove guardare la partita in TV, i programmi streaming disponibili e orari, per tifare insieme alle nostre azzurre in questa sfida decisiva verso la finale!

L’Italia affronterà il Belgio nella semifinale degli Europei 2025 di basket femminile: l’appuntamento è per venerdì 27 giugno (ore 19.30) al Pireo di Atene. La nostra Nazionale cercherà di confezionare una grande magia nella capitale greca, ma bisognerà inventarsi l’impresa da favola per battere le fortissime Campionesse d’Europa in carica. Le azzurre si sono rese protagoniste di una fantastica cavalcata vincendo i tre incontri disputati nella fase a gironi e poi hanno battuto la Turchia ai supplementari in un palpitante quarto di finale, tornando tra le quattro grandi del Vecchio Continente a distanza di trent’anni dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Belgio, Europei basket femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

