Dove vedere in tv il sorteggio di Wimbledon 2025 | orario programma streaming teste di serie

Venerdì 27 giugno, il sorteggio di Wimbledon 2025 prenderà vita, svelando i percorsi di star come Carlos Alcaraz e Barbora Krejcikova. Vuoi scoprire dove e come seguire in TV, streaming o capire gli orari delle teste di serie? Resta con noi: ti guideremo tra canali, piattaforme e appuntamenti imperdibili per vivere ogni attimo del torneo più affascinante dell’anno.

Venerdì 27 giugno sarà il gran giorno del sorteggio di Wimbledon. I percorsi di giocatori e giocatrici prenderanno forma nel torneo più importante dell’anno. Sull’erba di Londra lo spagnolo Carlos Alcaraz e la ceca Barbora Krejcikova si presentano da campioni in carica e con ambizioni molto diverse, vista la stagione finora affrontata. L’iberico, reduce dai trionfi a Roma, Parigi e al Queen’s, va a caccia del terzo sigillo consecutivo nel Tempio del tennis e, a soli 22 anni, sarebbe qualcosa di fantascientifico. Ci proverà Jannik Sinner a contrastarlo, desideroso di prendersi una rivincita dopo l’esito amaro dell’atto conclusivo del Roland Garros, dove il n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il sorteggio di Wimbledon 2025: orario, programma, streaming, teste di serie

In questa notizia si parla di: sorteggio - wimbledon - vedere - orario

Matteo Berrettini mina vagante nel sorteggio di Wimbledon? Ad oggi non sarebbe testa di serie - Matteo Berrettini, una mina vagante nel sorteggio di Wimbledon, si trova attualmente senza testa di serie e in una fase delicata della sua carriera.

Sorteggio Wimbledon 2025: programma, orario, tv, streaming, tutte le teste di serie - Vai su X

Tutte le informazioni utili per seguire il sorteggio di Wimbledon e quali saranno le teste di serie Vai su Facebook

Wimbledon, quando è il sorteggio? Sinner è testa di serie n° 1; Tennis ATP e WTA · Wimbledon 2025: programma, orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Quando il sorteggio dei tabelloni di Wimbledon 2025? Data, orario, come seguirlo in diretta.

Quando è il sorteggio di Wimbledon 2025? Data, orario e dove vederlo in tv e streaming: Jannik Sinner è testa di serie n° 1 - La cerimonia del sorteggio del main draw del terzo Slam della stagione avrà luogo venerdì 27 giugno alle ore 11 italiane: Sinner parte testa di seri ... Lo riporta eurosport.it

Wimbledon 2025 Sinner e Alcaraz alla prova del ranking: date, sorteggio, premi, italiani in gara e novità - Il torneo si gioca da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio: diretta tv e streaming su Sky Sport e NOW ... Da italiaoggi.it