Dove ti porto? è il nuovo singolo di Carmine Tundo

Preparati a lasciarti trasportare dalle emozioni con "Dove ti porto?", il nuovo singolo di Carmine Tundo. Il cantautore e produttore salentino torna con un brano coinvolgente, ricco di passione e sound irresistibile, che ti farà sognare ad ogni nota. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, questa canzone promette di diventare la colonna sonora delle tue emozioni più profonde. Ma dove ti porterà questa volta?

Il cantautore e produttore salentino Carmine Tundo torna oggi, 25 giugno, con il nuovo singolo ?Dove ti porto??, disponibile su tutte le piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - "Dove ti porto?" è il nuovo singolo di Carmine Tundo

Carmine Tundo - Rockit.it - Carmine Tundo scrive canzoni fin da bambino, comincia a suonare con i Cruska con cui nel 2006 pubblica il primo EP. Scrive rockit.it

Biografia Carmine Tundo - Carmine Tundo è anche il fondatore del Discographia Clandestina Festival, kermesse musicale dell’omonima etichetta nata per supportare e valorizzare la scena musicale indipendente ... Secondo rockit.it