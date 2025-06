’Dove crescono intelligenze’ I video di Sara Rogers e Diletta

Scopri come le intelligenze crescono a Siena attraverso gli occhi di studenti e studentesse, protagonisti di una campagna che celebra accoglienza, internazionalità e sostenibilità. Video coinvolgenti di Sara Rogers e Diletta catturano l'essenza di un ateneo che investe nel futuro. Un modo innovativo per invitarti a vivere un’esperienza unica: perché qui, dove si alimentano le intelligenze, il domani prende forma.

"Un claim, ’Dove crescono intelligenze’, che richiama le tre parole chiave dell’Università di Siena: accoglienza, internazionalità e sostenibilità", così il professor Tiziano Bonini, delegato alla comunicazione, ha illustrato la nuova campagna promozionale per l’apertura delle immatricolazioni. La campagna di comunicazione ha come protagonisti 12 studentesse e studenti dell’Ateneo, che hanno ’prestato’ il proprio volto per la campagna e che nelle prossime settimane si racconteranno in brevi video pensati per i social, soprattutto Instagram. Sara El Messaoudi, studentessa di Medicina e chirurgia, Rogers Kiprotich, studente di Scienze internazionali, e Diletta Valbusa, iscritta al corso triennale in Scienze chimiche, sono i tre soggetti principali, i cui visi saranno sui manifesti e sui media. 🔗 Leggi su Lanazione.it