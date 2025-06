Dormire sul lato sinistro come strategia di sopravvivenza nei gatti | Uniba nello studio internazionale

Studi internazionali, come quello condotto dall'Università degli Studi di Bari e partner di tutto il mondo, hanno svelato che dormire sul lato sinistro può rappresentare una strategia di sopravvivenza nei gatti. Questa scoperta apre nuove prospettive sul comportamento animale e il benessere felino, mettendo in evidenza l'importanza di comprendere le abitudini quotidiane dei nostri amici pelosi. Ma cosa ci insegna davvero questa affascinante ricerca?

Ci sono anche i ricercatori della Sezione di Fisiologia e Comportamento Animale del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari, insieme a istituzioni accademiche e centri di ricerca di Prince Edward Island (Canada), Posieux (Svizzera), Kars e Ankara(Turchia), Bochum. 🔗 Leggi su Baritoday.it

