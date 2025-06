Doppia delusione tennistica per il Ct Vela Messina

Doppia delusione per il Ct Vela Messina: un weekend difficile tra sconfitta delle ragazze in B1 e risultato negativo nella finale playoff di C maschile. Un momento di amarezza che mette alla prova il carattere del club, ma anche un’opportunità per riflettere e tornare più forti. La determinazione non manca: ora, è il momento di rialzarsi e guardare avanti con rinnovato entusiasmo.

Doppia amarezza tennistica per il Ct Vela Messina, uscito sconfitto sia nella gara d’andata del playout di B1 femminile che nel ritorno della finale playoff maschile di C. Le ragazze hanno perso 3 a 1 ad Arnesano, in provincia di Lecce. Incontro equilibrato, con ben due partite che si sono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Doppia delusione tennistica per il Ct Vela Messina

In questa notizia si parla di: doppia - tennistica - vela - messina

Serie B1, terzo pareggio di fila per le tenniste del Ct Vela Messina - Il Ct Vela Messina ha ottenuto il suo terzo pareggio consecutivo nel campionato di serie B1 femminile di tennis, affrontando con tenacia le atlete della Plebiscito Padova.

Doppia delusione tennistica per il Ct Vela Messina; Tennis, il Ct Vela promosso in B2. Ragno, campione regionale under14; Ct Giotto, un fine settimana in chiaroscuro.