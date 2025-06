Dopo il no al PalaPanini Volley Modena cerca casa

Dopo il no al Palapanini, Modena Volley si trova al centro di una polemica che supera il campo sportivo, coinvolgendo anche questioni extrasportive e politiche. Riccardo Cavazzoni si sta impegnando per trovare una nuova casa per il volley femminile, mentre le tensioni tra l’amministrazione comunale e la Lega Femminile si fanno sempre più evidenti. La vicenda si evolve rapidamente, lasciando aperta una domanda cruciale: quale sarà il futuro del volley femminile a Modena?

di Riccardo Cavazzoni Sta assumendo sempre di più contorni extrasportivi, la vicenda del ritorno del volley femminile al PalaPanini, dopo la sprezzante risposta ricevuta dal Modena Volley: se da una lato l’opposizione in Consiglio Comunale aspetta solo di valutare quale sarà l’intervento dell’Amministrazione Comunale in merito alla vicenda, dall’altro pare che la stessa Lega Femminile si stia muovendo per forzare un po’ la mano, conscia dell’importanza del ritorno in A di una piazza come Modena, e soprattutto del suo Palasport. Risposte. Molto si deciderà nella riunione, in programma domani pomeriggio alle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dopo il no al PalaPanini. Volley Modena cerca casa

Niente pallavolo femminile al PalaPanini, Volley Modena cerca una nuova casa per la A2 - A pochi giorni dalla scadenza delle iscrizioni al campionato di Serie A2 femminile, la Volley Modena Asd si trova di fronte a una sfida cruciale: trovare una nuova casa per la squadra.

