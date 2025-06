Dopo il divorzio ero in ginocchio e avevo bisogno di un reboot Le riunioni dagli Alcolisti Anonimi sono stati speciali | la confessione di Brad Pitt

un punto di svolta fondamentale nella mia strada verso la rinascita. Attraverso quelle sessioni di condivisione e supporto, ho trovato la forza di risalire, affrontare i miei demoni e ricostruire la mia vita. Questa testimonianza di vulnerabilità e speranza ci ricorda che, anche nei momenti più bui, un percorso di recupero e crescita è sempre possibile.

Brad Pitt è nelle sale cinematografiche italiane con il film “F1 “, tutto dedicato al mondo della Formula 1. Durante la promozione della pellicola in una chiacchierata con Dax Shepard nel podcast “Armchair Expert”, l’attore è tornato a parlare del momento che ha vissuto dopo la separazione (non facile) con Angelina Jolie nel 2016. “Ero in ginocchio. Avevo bisogno di un reboot – ha spiegato -. Le riunioni con gli Alcolisti Anonimi sono stati davvero speciali. È incredibile trovarsi tra tante persone capaci di condividere anche con ironia le loro debolezze, i loro passi falsi, i loro desideri, i loro dolori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it