Dopo 27 anni di Rai ho vinto un provvedimento disciplinare | così Sigfrido Ranucci Immediate le reazioni M5S | | Maldestra forma di intimidazione

Dopo 27 anni di dedizione alla Rai, Sigfrido Ranucci annuncia di aver vinto un provvedimento disciplinare, sfidando le accuse di aver partecipato a programmi e rilasciato interviste senza autorizzazione. La sua comunicazione sui social, accompagnata dalla lettera ufficiale, ha suscitato reazioni immediate e forti critiche da parte del Movimento 5 Stelle, che definisce questa mossa una “maldestra forma di intimidazione”. Ieri sono …

“ Dopo 27 anni di Rai ho vinto un provvedimento disciplinare ”, comunica Sigfrido Ranucci sui suoi profili social dove pubblica la lettera di contestazione ricevuta dall’azienda pubblica. Con il documento, firmato dall’Ad Giampaolo Rossi e dal direttore delle Risorse Umane Felice Ventura, il conduttore di “ Report ” viene richiamato per aver partecipato ad altri programmi e aver rilasciato interviste senza regolare autorizzazione. “Ieri sono stato convocato dal mio direttore Paolo Corsini, pensavo che mi rassicurasse sul fatto che le puntate di Report non verranno tagliate e che i compensi della mia squadra fossero salvi, anche solo per gratitudine per la qualitĂ del lavoro svolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo 27 anni di Rai ho vinto un provvedimento disciplinare”: così Sigfrido Ranucci. Immediate le reazioni, M5S: :”Maldestra forma di intimidazione”

